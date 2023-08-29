Компания Polymetal ушла с Лондонской фондовой биржи

Акции компании будут продаваться на первичной площадке – на бирже Международного финансового центра «Астана».

Polymetal International plc объявил о прекращении листинга на Лондонской фондовой бирже. Об этом сказано на сайте компании.

В дополнение к объявлению от 28 июля 2023 года Компания подтверждает, что отозвала допуск обыкновенных акций в премиальный сегмент Официального списка FCA и прекратила торги в Основном сегменте Лондонской фондовой биржи, — говорится в сообщении.

Теперь акции Polymetal не будут торговаться на бирже в Лондоне. Ценные бумаги будут котироваться на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX), которая стала первичной площадкой торгов.

Недавно мы писали, что Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане.