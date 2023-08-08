Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане

Теперь премиальный листинг компании будет в Казахстане. Раньше акции Polymetal торговались на Лондонской бирже, Мосбирже и фондовой бирже в Казахстане.

7 августа 2023 года Polymetal завершил редомициляцию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Об этом сказано на сайте компании.

Компания подтверждает, что ее акции продолжают котироваться на Бирже МФЦА (AIX), которая теперь является основной фондовой биржей Компании. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено отдельно, после завершения технической процедуры переноса реестра, — говорится в сообщении.

Раньше, до 1 августа, акции Polymetal торговались на Лондонской бирже, фондовой бирже в Казахстане и на Мосбирже.

Теперь премиальный листинг будет находиться в Казахстане.

Polymetal — российская компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.

В первом квартале 2023 года выручка предприятия выросла на 19%, до 733 млн долларов. Даже несмотря на то, что выпуск золота снизился на 3%, а серебра – на 13%.

В мае 2023 года компанию включили в санкционный список США. После чего большинство акционеров приняли решение перерегистрировать юрлицо в Казахстане.

В июне Polymetal заявил, что руководство уходит из российского подразделения из-за санкций.