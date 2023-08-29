🕑 ФНС скоро даст разъяснения про взносы 1% и обновит информацию на своем сайте

Порядок уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы изменили. Но до сих пор не понятно, как задним числом применять новые нормы. Разъяснения будут, снова обещает ФНС.

Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы надо подать уведомление. Его налоговики будут рассматривать 20 дней. Если что-то не так – придет отказ.

Закон № 389-ФЗ поменял порядок уменьшения налога на взносы, но 20-дневный срок для рассмотрения уведомления не изменился.

ФНС в письме от 24.08.2023 № КВ-3-30/11075@ заверяет, что готовятся разъяснения по новым правилам уменьшения налогов на взносы.

Они будут доведены до территориальных инспекций и размещены на сайте ФНС. Кроме того, информация на сайте ФНС по части УСН и ПСН будет также актуализирована.

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