🕑 ФНС скоро даст разъяснения про взносы 1% и обновит информацию на своем сайте

Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы надо подать уведомление. Его налоговики будут рассматривать 20 дней. Если что-то не так – придет отказ.
Закон № 389-ФЗ поменял порядок уменьшения налога на взносы, но 20-дневный срок для рассмотрения уведомления не изменился.
ФНС в письме от 24.08.2023 № КВ-3-30/11075@ заверяет, что готовятся разъяснения по новым правилам уменьшения налогов на взносы.
Они будут доведены до территориальных инспекций и размещены на сайте ФНС. Кроме того, информация на сайте ФНС по части УСН и ПСН будет также актуализирована.
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Комментарии1
лучше бы разъяснили, когда они уже свои вбрасывания "сырых" изменений в законодательство будут сразу сопровождать пояснениями, т.е. сразу нормально продумывать механизм, а не когда им на это укажут предприниматели, забросав бесконечными вопросами, не увидев связи закона с реальностью.