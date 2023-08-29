🎓 Вебинар: Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру. Уже сегодня в 11:00 мск!

Основная тенденция налогового администрирования последних лет — уменьшение количества выездных налоговых проверок. При этом, общий размер доначисленных налогов, сборов и страховых взносов стал рекордным.

Общие доначисления в 2022 году выросли на 81 % по сравнению с 2021 годом.

Выездные проверки перестают быть основным инструментом доначислений, существенно выросло значение так называемого «предпроверочного анализа». Налогоплательщики сталкиваются с ним, получая бесконечные требования о предоставлении различной информации и документов, как правило, «вне рамок проверок» (п. 2 ст. 93.1. НК), а затем — вызовы в налоговый орган «для дачи пояснений».

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На вебинаре разберем:

Эволюция налогового контроля за последние годы, что такое предпроверочный анализ (ППА) и как он появился. Соотношение предпроверочного анализа и выездных проверок: ППА вместо ВНП. Инструменты ППА: требования о предоставлении документов, допросы свидетелей, осмотры помещений. «Побуждение налогоплательщика к добровольному уточнению налоговых обязательств...» (различные «комиссии»). Оформление результатов предпроверочного анализа. Оценка налогоплательщиком налоговых рисков по итогам ППА.

Спикер вебинара — Роман Речкин, старший партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель группы практик, магистр частного права.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!