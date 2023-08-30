🎓 Вебинар: Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году. 18 сентября в 11:00 мск

Разберитесь какие бывают социальные налоговые вычеты, каков их размер и как их получить.

Каждый гражданин РФ по декларации 3-НДФЛ может получить социальный налоговый вычет. При это перечень этих вычетов расширился в 2023 году.

На вебинаре Анна Бондаренко, юрист, налоговый консультант, спикер Сибирского Жилищного конгресса. подробно разберет в каких случаях можно получить социальный налоговый вычет, что надо предоставить и какие произошли изменения.

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На вебинаре:

Общие положения о предоставлении налоговых вычетов. Новый налоговый вычет за спорт: порядок предоставления, необходимые документы. Налоговый вычет за лечение и медицинские препараты особенности предоставления. Изменения в предоставлении вычетов за лечение и обучение. Особенности предоставления вычета через работодателя в 2023 году. Лайфаки при получении вычета, которые увеличат сумму к получению.

Ждем Вас на вебинаре 18 сентября в 11:00 мск!