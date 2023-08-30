🎓 Вебинар: Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году. 18 сентября в 11:00 мск

Каждый гражданин РФ по декларации 3-НДФЛ может получить социальный налоговый вычет. При это перечень этих вычетов расширился в 2023 году.
На вебинаре Анна Бондаренко, юрист, налоговый консультант, спикер Сибирского Жилищного конгресса. подробно разберет в каких случаях можно получить социальный налоговый вычет, что надо предоставить и какие произошли изменения.
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На вебинаре:
Общие положения о предоставлении налоговых вычетов.
Новый налоговый вычет за спорт: порядок предоставления, необходимые документы.
Налоговый вычет за лечение и медицинские препараты особенности предоставления.
Изменения в предоставлении вычетов за лечение и обучение.
Особенности предоставления вычета через работодателя в 2023 году.
Лайфаки при получении вычета, которые увеличат сумму к получению.
Ждем Вас на вебинаре 18 сентября в 11:00 мск!
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