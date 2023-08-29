Хакеры атаковали платежный сервис «Золотая корона»

Система денежных переводов «Золотая корона» (KoronaPay) оказалась под хакерской DDoS-атакой. Об этом пишет «Коммерсант».
28 августа 2023 года на теневых форумах стали появляться объявления с призывом атаковать ресурсы «Золотой короны».
Призывы атаковать компанию, как правило, приводят к массовой DDoS-атаке (атака по модели «отказ в обслуживании»), что и произошло с платежной системой, — сказал собеседник издания.
Коммерческий директор ServicePipe Данила Чежин рассказал, что ответственность за DDoS-атаку взяла на себя «IT-армия Украины».
DDoS-атаки направлены на прерывание работы атакуемых сервисов, и платежным системам, у которых весь бизнес построен на непрерывности переводов, простои приносят прямой финансовый ущерб, — предупредил руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.
Через систему «Золотая корона» можно без открытия счета переводить деньги по России, в страны СНГ, Евросоюза и других государств.
В 2022 году физлица перевели в соседние страны с помощью «Золотой короны», «Юнистрим» и Contact рекордную сумму — около 23 млрд долларов.
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