«Роснефть» увеличила чистую прибыль на 45%

За первые шесть месяцев 2023 года «Роснефть» получила 652 млрд рублей чистой прибыли, что на 45% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Об этом сказано в отчете компании по МСФО.

Выручка «Роснефти» упала на 25,3%, до 3,86 трлн рублей. Такое снижение объясняется существенным падением цен на нефть.

Показатель EBITDA составил 1,401 трлн рублей или на 5,1% меньше, чем в прошлом году.

Лучшая динамика показателя EBITDA по сравнению с выручкой обусловлена увеличением объемов реализации в восточном направлении, повышением прибыльности экспортных операций и контролем над расходами, — говорится в сообщении компании.

Во втором квартале 2023 года добыча нефти снизилась на 2,2%, до 3,9 млн б/с. Добыча газа выросла на 31,8%, до 1,5 млн б.н.э. в сутки.

«Роснефть» добывает 4 млн баррелей жидких углеродов каждые сутки.