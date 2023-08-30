Экономика России

Отечественное производство мебели выросло на 25%

Компании за год заняли долю IKEA на мебельном рынке. Спрос на отечественную продукцию вырос на 8,6%.
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За год российские производители мебели для дома полностью заняли нишу ушедшей из страны IKEA. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР).

В 2022 года продукция IKEA занимала 5-6% мебельного рынка или 50 млрд рублей в денежном эквиваленте. Однако в августе 2022 года компания прекратила продажи в РФ.

За 2023 год долю IKEA разделили российские компании, в том числе бывшие подрядчики шведского ритейла.

Все, кто раньше производил продукцию для IKEA, стали продавать ее под собственным брендом, — сказали в Ассоциации.

Недавно мы писали, что бывшие топ-менеджеры IKEA запустили продажу мебели под брендом «Яндекс Маркета». Будут продавать мебель для гостиной, кухни и спальни.

Спрос на мебель отечественных производителей за шесть месяцев этого года вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Компании продали 26,8 млн позиций на общую сумму 179,5 млрд рублей.

Сейчас запускаются такие процессы, которые позволят ведущим мебельным компаниям снизить градус зависимости от иностранного оборудования, — сказал сооснователь мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий.

Сейчас в мебельной промышленности ощущается кадровый голод: у молодежи низкая мотивация обучаться производственным специальностям.

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин уверен, что для расширения производства нужна помощь государства. Компании поддержат любые инициативы, в том числе финансирование по льготным ставкам.

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