В российских отелях может появится безалкогольная система «все включено»

Одна из отельных сетей в Тверской области собирается внедрить безалкогольную систему «все включено». Об этом сказано на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).
По такой системе уже несколько лет работают отели в Турции. Формат безалкогольного отдыха пользуется спросом у мусульман, семей с детьми и у тех, кто предпочитает избегать шумных компаний.
В России стандарты «все включено» и «ультра все включено» начали действовать с июля 2023 года.
По стандарту алкоголь должен быть. Но не стоит забывать, что это не обязательное требование, а рекомендация. Есть еще понятие внутреннего стандарта в самих гостиницах, и если они, например, ориентируются на спокойный семейный отдых с детьми, у них может быть и безалкогольная система «все включено», — сказала руководитель компании «Звезды отелям» Лилия Биткулова.
Экономическая модель «все включено» будут хорошо работать только в больших отелях от 150 номеров с развитой инфраструктурой.
Сейчас по такой системе работают 200 гостиниц. Большинство комплексов находятся на берегу Черного моря, несколько – в Подмосковье и два отеля – в Ленинградской области.
Недавно мы писали, что туроператоры начали продавать путевки в Турцию по системе безалкогольного «все включено».
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