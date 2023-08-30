Ипотека

ВТБ выдал промышленную ипотеку на 7 млрд рублей

Кредит можно взять на покупку недвижимости, модернизацию и строительство объектов. В среднем бизнес берет по программе промышленной ипотеке 85 млн рублей.
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В декабре 2022 года стартовала программа промышленной ипотеки. С этого момента банк ВТБ заключил с клиентами малого и среднего бизнеса соглашения на общую сумму 7,4 млрд рублей. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Банк также одобрил проекты еще на 5,8 млрд рублей.

Промышленную ипотеку оформили производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, ювелирной и другой продукции.

ВТБ – один из лидеров по объемам финансовой поддержки бизнеса, на начало августа у нас действует 10 тысяч соглашений в рамках льготного кредитования на сумму более 880 млрд рублей. Мы постоянно работаем над повышением доступности льготных программ, чтобы поддержать в развитии как можно больше клиентов, — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Больше всего средств по программе получил бизнес из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Пермского края и Пензенской области.

Средняя сумма кредита составляет 85 млн рублей. Промышленную ипотеку чаще всего берут сроком на 6 лет.

Промышленную ипотеку можно получить не только на покупку недвижимости, но и на модернизацию уже существующих объектов и на строительство.

Банк знает о клиенте больше его самого. Прочитайте, что известно банку о ваших скелетах в шкафу.

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