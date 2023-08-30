ЕНП (единый налоговый платеж)

Уточняющие уведомления и декларации проводят на ЕНС текущей датой

Сальдо по ЕНС формируется в хронологическом порядке.
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Его не меняют задним числом после сдачи уточненки или корректирующего уведомления по ЕНП. Все изменения фиксируются текущей датой, поясняет УФНС по Тульской области.

Если уточненная декларация представлена на уменьшение налога, то сальдо ЕНС изменится по завершению камеральной проверки.

Кстати, С 1 октября норма по проведению уточненки к уменьшению изменится.

Смотрите в нашей таблице, с какой даты проводят уменьшение сейчас и как это будет с 1 октября.

Сейчас

С 01.10.2023

со дня вступления в силу решения ИФНС по итогам камералки

в течение 10 дней со дня окончания срока камералки

раньше этого срока, если в ходе камералки не нашли нарушений

со дня, следующего за днем завершения камералки, если не нашли нарушений

со дня сдачи, если эта уточненка сдана на основании требования о внесении исправлений по статье 88 НК

со дня сдачи, если на следующий рабочий день после сдачи этой уточненки сдана новая уточненка к увеличению по сравнению с предыдущей

Подробно порядок начисления налогов на ЕНС при сдаче деклараций и уведомлений мы разбирали в этом материале.

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