Ведение бизнеса

Газовый бизнес «Газпрома» оказался убыточным в первом полугодии

Головная компания получила чистый убыток в размере 255 млрд рублей на фоне падения выручки от экспортных продаж газа.
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За первые шесть месяцев 2023 года выручка ПАО «Газпром» упала на 65%, до 2,74 трлн рублей. От продажи газа компания получила в 2,1 раза меньше – 1,7 трлн рублей. Об этом сказано в отчетности компании.

Второй раз за последние 25 лет бизнес «Газпрома» оказался убыточным, чистый убыток составил 255 млрд рублей. В прошлый раз подобные показатели были в период пандемии.

В первом полугодии 2020 года убыток «Газпрома» по РСБУ составил 277 млрд рублей.

За счет нефтяного бизнеса, группа «Газпром» по МСФО получила 296 млрд рублей прибыли. Компания «Газпром нефть» за полгода заработала 304 млрд рублей прибыли.

Убытки газового бизнеса вызваны сокращением продаж, ростом себестоимости и капитальными вложениями компании. «Газпром» вложил в строительство газопроводов 1,2 трлн рублей.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    охо-хо, вот жалость

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