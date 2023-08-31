Личные финансы

Родители могут не платить за питание школьников и не сдавать деньги на ремонт школы

Если в школе решили сделать ремонт или установить охрану, то родители учеников не обязаны сдавать на это деньги.
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Семьи школьников могут сократить расходы, отказавшись от трат на охрану, праздники, участие в олимпиадах. Можно не сдавать деньги на другие нужды класса и на ремонт школы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на адвоката Сергей Жорина.

Право на бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях гарантируется статьей 43 Конституции РФ. Родители вправе вообще ничего не платить, — объяснил адвокат.

Из семейного бюджета можно исключить расходы на питание учеников, на охрану, на школьную форму, покупку рабочих тетрадей, на участие в олимпиадах. Также родители вправе не сдавать деньги, которые собирает родительский комитет на нужны школы или класса.

С 2020 года все школьники до четвертого класса питаются бесплатно.

В зависимости от смены это может быть завтрак или обед, но питание в любом случае обеспечивается за счет бюджета, даже если нет льгот, — добавил Сергей Жорин.

Родители могут сдавать деньги на любые нужды, но по желанию. Никаких обязательных платежей быть не должно.

Кроме того, все денежные операции должны проходить через специальный счет школы. При необходимости от учебного заведения можно потребовать отчет о расходах.

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Комментарии

3
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    "Фантазёр!" - ты его обзывала... Бесконечно далёкий от реальности...

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      Далеки они от народа.. очень далеки

      • Логотип IriEro
        IriEro 56 минут назад

        Ирина

        А помните, вроде год назад было обсуждение про стоимость школьных принадлежностей, там одна мадам в своих комментариях утверждала, что школа обязана снабжать учеников всем, вплоть до ручек, карандашей и т.д.?

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