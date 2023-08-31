ВТБ в июле заработал 36,6 млрд рублей чистой прибыли

По итогам семи месяцев работы банк получил чистую прибыль в размере 325,4 млрд рублей.

В июле 2023 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 35,6 млрд рублей. Об этом сказано на сайте банка.

Важно подчеркнуть, что чистая прибыль июля не содержит существенных волатильных компонентов, что отражает наши последовательные усилия по минимизации рыночных рисков, — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль группы ВТБ по итогам семи месяцев составила 325,4 млрд рублей.

На операционные расходы банк потратил 707,5 млрд рублей.

Чистые процентные доходы составили 434,1 млрд рублей за семь месяцев 2023 года, а за июль – 66,2 млрд рублей.

ВТБ получил 117 млрд рублей комиссионных доходов, при этом за июль этот показатель составил 19,3 млрд рублей.

На 31 июля 2023 года совокупный кредитный портфель банка составил 19,4 трлн рублей, что на 12% больше по сравнению с показателем в начале года.

С начала года на 12,6% увеличились совокупные средства клиентов на счетах в ВТБ. Они выросли до 20,9 трлн рублей. На 13,7% стало больше средств юридических лиц, их объем оценивается в 12,7 трлн рублей.