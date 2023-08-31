С завтрашнего дня вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков

С 1 сентября правительством вводится маркировка соков, детской воды, БАДов, антисептиков, кресел-колясок и других медизделий, а также ортопедической обуви. Все участники оборота таких товаров с указанной даты должны зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК».
Перечень видов напитков/соков, а также правила маркировки данной продукции утверждены постановлением Правительства № 887 от 31 мая 2023 г.
Участники оборота таких товаров должны подавать с 1 сентября 2023 года в систему ГИС мониторинга заявление на регистрацию, сделать это нужно не позднее 7 календарных дней со дня начала осуществления оборота деятельности. Те, кто на 31 августа 2023 года участвовали в эксперименте по маркировке напитков/соков, автоматически признаются зарегистрированными в системе мониторинга.
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