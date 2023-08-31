Ozon начал проверять подлинность ювелирных украшений

Нажав на кнопку «Подлинное изделие» пользователи смогут перейти в информационную систему, где есть вся информация о продавце и том, что изделие оригинальное.

Маркетплейс Ozon запустил для пользователей специальную плашку с пометкой «Подлинное изделие», которая подтверждает оригинальность ювелирки. Об этом пишет портал RB.RU.

Покупатель может нажать на новую кнопку и перейти в государственную систему, которая контролирует оборот ювелирных изделий. Там будет указано, есть ли у продавца нужные разрешения.

Согласно исследованию Ozon, больше трети покупателей боятся заказывать ювелирные изделия из-за риска получить подделку.

Теперь плашка «Подлинное изделие» в карточке товара покажет, что продавец состоит на учете в ГИИС ДМДК (государственной информационной системе для контроля за драгоценными металлами, камнями и изделиями из них).

На сайте информационной системы также можно проверить уже купленные украшения, для этого достаточно указать номер изделия, который размещен на бирке.

Во втором квартале 2023 года на площадке Ozon в 2,5 раза вырос оборот ювелирных украшений.

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