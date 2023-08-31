Экономические преступления

МВД нашли цех с нелегальным производством напитка Coca-Cola

Полицейские изъяли 33 тысячи бутылок с контрафактной газировкой. Трудовых мигрантов, которые работали на производстве, оштрафовали на 5 тысяч рублей, также их выдворят из страны.
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В Балашихе полицейские обнаружили и остановили деятельность цеха по производству контрафактного газированного напитка Coca-Cola. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Установлено, что производство располагалось на территории одного из складских помещений в деревне Дятловка городского округа Балашиха. Там полицейские обнаружили три автоматизированные линии, бутылки с газировкой, канистры с концентратом, этикетки, крышки и оборудование для нанесения логотипов известной торговой марки, — сказала Ирина Волк.

Готовая нелегальная продукция продавалась в торговых точках на территории Московской области.

Из оборота изъяли более 33 тыс. бутылок с фальсифицированной газировкой под маркой Coca-Cola. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 180 УК.

В ходе проверки на производстве находились 22 мигранта. Сотрудников оштрафовали на 5 тыс. рублей по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП, также их ждет выдворение из страны.

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