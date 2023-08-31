В Трибуне обсуждают предложение депутатов о ежегодных выплатах школьникам и котиков

На школьные сборы 13 944 руб. Такую поддержку могут начать ежегодно оказывать родителям школьников к 1 сентября.

Представители фракции ЛДПР предлагают сделать ежегодными выплаты родителям школьников к началу нового учебного года. Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в РФ, сейчас он равен 13 944 руб.

Соответствующий законопроект был весен в Госдуму вчера, 30 августа. Согласно проекту, на ежегодные выплаты могут претендовать родители или законные представителе детей возрасте от 6 до 18 лет.

Пользователи Трибуны уже сделали свои выводы.

Некоторые заступились за котиков.

Котики умнее и на них смотреть приятно! Вот наш вердикт. Кто еще не успел прокомментировать, приходите сюда. 👈👈👈