На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников

Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в России. Для этого понадобится 250 млрд рублей, которые депутаты хотят взять из фонда национального благосостояния. Чиновники уже предлагают учесть эту сумму при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 г. и 2026 г.

Представители фракции ЛДПР предлагают сделать ежегодными выплаты родителям школьников к началу нового учебного года. Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в РФ, сейчас он равен 13 944 руб.

Соответствующий законопроект был весен в Госдуму 30 августа депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Сергеем Леоновым, Дмитрием Свищевым и др. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 г., написали «Ведомости».

Согласно законопроекту, на ежегодные выплаты могут претендовать родители или законные представителе детей возрасте от 6 до 18 лет. Аналогичные условия будут и для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам. Выплаты будут осуществляться через Фонд пенсионного и социального страхования в период с августа по декабрь. Главное условие — у детей должно быть гражданство России и они должны проживать в нашей стране.

По скромным оценкам на такие ежегодные выплаты уйдет примерно 255 млрд руб. Именно такую сумму депутаты предлагают учесть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 г. и 2026 г., а источником расходов сделать фонд национального благосостояния (ФНБ).

Авторы инициативы пояснили, что проект разработан в связи с нынешними экономическими условиями: девальвацией рубля, ростом цен и падением доходов родителей, которые также просили продолжить выплаты к началу учебного года.

Ранее ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснил, что на сборы ребенка в школу в среднем у родителей уходит чуть более 43 тыс. рублей.

Больше всего уходит денег на школьную и спортивную форму и обувь. Еще около 5 тыс. родители закладывают на покупку нового рюкзака. На учебники уходит около 4,6 тыс. рублей, на канцелярию — 3,5 тыс. рублей. Посмотреть чек-лист одежды и канцелярии, которые должны быть у школьника можно здесь. Также на Клерке было горячее обсуждение новости, что 69% родителей собираются брать займы или оформлять кредиты, чтобы собрать детей в школу.