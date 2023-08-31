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Личные финансы

На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников

Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в России. Для этого понадобится 250 млрд рублей, которые депутаты хотят взять из фонда национального благосостояния. Чиновники уже предлагают учесть эту сумму при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 г. и 2026 г.
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На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников
фото freepik.com

Представители фракции ЛДПР предлагают сделать ежегодными выплаты родителям школьников к началу нового учебного года. Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в РФ, сейчас он равен 13 944 руб.

Соответствующий законопроект был весен в Госдуму 30 августа депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Сергеем Леоновым, Дмитрием Свищевым и др. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 г., написали «Ведомости».

Согласно законопроекту, на ежегодные выплаты могут претендовать родители или законные представителе детей возрасте от 6 до 18 лет. Аналогичные условия будут и для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам. Выплаты будут осуществляться через Фонд пенсионного и социального страхования в период с августа по декабрь. Главное условие — у детей должно быть гражданство России и они должны проживать в нашей стране.

По скромным оценкам на такие ежегодные выплаты уйдет примерно 255 млрд руб. Именно такую сумму депутаты предлагают учесть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 г. и 2026 г., а источником расходов сделать фонд национального благосостояния (ФНБ).

Авторы инициативы пояснили, что проект разработан в связи с нынешними экономическими условиями: девальвацией рубля, ростом цен и падением доходов родителей, которые также просили продолжить выплаты к началу учебного года.

Ранее ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснил, что на сборы ребенка в школу в среднем у родителей уходит чуть более 43 тыс. рублей.

Больше всего уходит денег на школьную и спортивную форму и обувь. Еще около 5 тыс. родители закладывают на покупку нового рюкзака. На учебники уходит около 4,6 тыс. рублей, на канцелярию — 3,5 тыс. рублей. Посмотреть чек-лист одежды и канцелярии, которые должны быть у школьника можно здесь. Также на Клерке было горячее обсуждение новости, что 69% родителей собираются брать займы или оформлять кредиты, чтобы собрать детей в школу.

Выходит, что 13 944 руб — это очередная популистская инициатива в погони за рейтингами, а не реальная помощь населению. Почему не сделать тогда уже полноценную помощь родителям в сборах и выдавать по 43 тыс. рублей? Гулять, так гулять! Что за полумеры?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

70 подписчиков

Комментарии

7
  • Логотип nlukina
    nlukina 28 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Как вам новая инициатива,  коллеги? 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 23 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    отличная, видимо читают Клерк (про сборы в школу)

    • Логотип nlukina
      nlukina 20 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      скорее всего! 

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 22 минуты назад

    Ирина

    Когда коту делать нечего, он...

    Когда депутатам делать нечего, они с инициативами выступают

    • Логотип nlukina
      nlukina 20 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      осеннее обострение опять же... 

  • Логотип IriEro
    IriEro 15 минут назад

    Ирина

    депутаты хотят взять из фонда национального благосостояния

    А Фонд ещё живой?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 12 минут назад

      Ирина

      Ну им то там виднее... Нет?

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