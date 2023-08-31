Бизнес может оспорить присвоенную ему категорию риска через портал госуслуг

У организаций и ИП появилась возможность оспорить присвоенные объектам контроля категории риска через портал Госуслуг, сообщает ТАСС.
В настоящее время действующим законодательством все риски разделены на шесть категорий — от низкого риска до чрезвычайно высокого. В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов.
Заявление об изменении категории риска можно подать через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов на портале Госуслуг. Нормативный срок рассмотрения такого заявления составляет 5 рабочих дней.
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