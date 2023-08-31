Банки

ЦБ ужесточил выдачу кредитов заемщикам с большими долгами

Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
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Банк России установил новые макропруденциальныелимиты по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2023 года.Об этом регулятор сообщил на своим официальном сайте.

Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. — отметили в ЦБ.

Отмечается, что при предельный долговой нагрузке (ПДН) от 50% до 80%, МПЛ составит 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования, так же, как по займам МФО с указанным уровнем ПДН.

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Комментарии

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  • Логотип Leгионер
    Leгионер 1 час назад

    АлексейРуководитель отдела

    Давно пора было это сделать.

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