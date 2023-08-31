При реорганизации надо составить разделительный баланс

Порядок составления такого баланса в НК РФ не описан.
Надо ориентироваться на приказ Минфина от 20.05.2003 № 44н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций».
Дата утверждения разделительного баланса определяется учредителями в пределах срока проведения реорганизации.
Составление передаточного акта или разделительного баланса рекомендуется приурочивать к концу года или дате составления промежуточной бухотчетности (квартала, месяца). Об этом сообщает Минфин в письме от 12.07.2023 № 03-03-07/65140.
Бухотчетность годится для характеристики и оценки передаваемого имущества и обязательств реорганизуемой организацией.
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