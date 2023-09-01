За пять лет стипендия студентов выросла на 341 рубль

Студенты с высокими баллами по ЕГЭ, с отличными оценками и другими личными достижениями могут подучать до 50 тысяч рублей в месяц.

Минимальный размер академической стипендии у студентов, которые обучаются на бакалавриате, с 2019 по 2023 год выросла на 23% или на 341 рубль, до 1 825 рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова с 2019 года стипендия выросла на 18% или на 306 рублей, там студенты получают 2 013 рублей в месяц. Отличникам платят дополнительно 150% от базовой академической стипендии.

На 29% выросли выплаты в НИУ «Московский энергетический институт», где студенты теперь получают 2 200 рублей в месяц. Повышенная стипендия зависит от набранных баллов по ЕГЭ и личных достижений, ее размер может достигать 33 тыс. рублей.

Студентам, зачисленным по категории «без вступительных испытаний», назначается стипендия от 22 000 до 33 000 руб. в зависимости от уровня и статуса олимпиады, в которой они принимали участие, — сказал ректор вуза Николай Рогалев.

В РУДН студенты получают 2 тыс. рублей в месяц, а отличники – 3 тыс. рублей. Кроме того, есть повышенная социальная стипендия для студентов первого и второго курсов, которые получают отметки «хорошо» и «отлично». Такая выплата составляет 14 тыс. рублей в месяц.

В первый год обучения в РУДН победители школьных олимпиад и высокобалльники по ЕГЭ получают до 25 тыс. рублей каждый месяц. Отличники старших курсов – от 20 до 50 тыс. рублей.

Те, кто набрал по ЕГЭ больше 290 баллов получают 10 тыс. рублей в месяц в Московском авиационном институте.

В Первом МГМУ им И. М. Сеченова для детей участников СВО в этом году предусмотрена материальная помощь в размере 8 тыс. рублей в месяц. Стандартный размер стипендии составляет 2 тыс. рублей.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин рассказал, что размер стипендии индексируется с учетом прогноза инфляции, а не повышается. Покупательная способность выплат остается неизменной.