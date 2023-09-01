Малый и средний бизнес

Государство потратит больше 700 млрд рублей на нацпроект МСП

В 2024 году на поддержку предпринимателей выделят около 80 млрд рублей, но с каждым годом эта сумма будет увеличиваться. К 2030 году размер финансирования составит 124 млрд рублей.
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Минэк и Корпорация МСП оценили затраты на нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса в 2024-2030 годах в 713 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

В 2024 году на реализацию проекта планируют потратить чуть меньше 80 млрд рублей, но каждый год бюджет будет прирастать.

Так, к 2030 году поддержка малого и среднего бизнеса обойдется уже в 124 млрд рублей.

Правительство хочет внести изменения в действующий до конца 2024 года проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, меры поддержки бизнеса должны быть «более сконцентрированными».

В 2022 году малые и средние предприятия Татарстана получили больше 83 млрд рублей по госпрограмме.

Из них 29,3 млрд рублей направили сельхозпроизводителям, на инвестиционные цели ушло 21,6 млрд рублей, на поддержку занятости – 2 млрд рублей.

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Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    может и так, не знаю (нас не поддерживали), вот мне интересно: "на поддержку занятости – 2 млрд рублей", кто освоил "поддержку"?

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