Криптовалюта

Хакеры атакуют пользователей Binance из России

Пользователям криптобиржи начали присылать предложения с обходом ограничений, внутри писем – вирусы, которые похищают пароли от криптокошельков.
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Злоумышленники начали рассылать пользователям p2p-сервиса Binance из России предложения обойти ограничения платформы. Об этом пишет портал ferra.ru со ссылкой на руководителя Центра кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Ярослава Каргалева.

Недавно мы писали, что криптобиржа Binance запретила жителям РФ все валютные операции с долларом, евро и гривной. Теперь на Binance P2P можно торговать только фиатной валютой в рублях.

После этого хакеры начали рассылку предложений по обходу установленных ограничений. В письмах содержатся вирусы, которые перехватывают логины и пароли от криптовалютных кошельков и других сервисов.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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