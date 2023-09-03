McDonald’s рассчитывал вернуться в Россию

Американская компания рассчитывала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства. Об сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор, сообщает ТАСС.
Сеть «Вкусно — и точка», пришедшая на смену McDonald’s, заработала в России с 12 июня 2022 года. Говоров пояснил, что в сделке была предусмотрена опция возвращения американского бизнеса в Россию.
«Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи. Они (McDonald's) не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся», — поделился Говор.
По инсайдерской информации известно, что чистая прибыль одного ресторана «Вкусно — и точка» на окраине столице ежемесячно составляет 20 млн руб.
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ОльгаГлавный бухгалтер
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