Ведение бизнеса

McDonald’s рассчитывал вернуться в Россию

McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства.
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Американская компания рассчитывала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства. Об сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор, сообщает ТАСС.

Сеть «Вкусно — и точка», пришедшая на смену McDonald’s, заработала в России с 12 июня 2022 года. Говоров пояснил, что в сделке была предусмотрена опция возвращения американского бизнеса в Россию.

«Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи. Они (McDonald's) не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся», — поделился Говор.

По инсайдерской информации известно, что чистая прибыль одного ресторана «Вкусно — и точка» на окраине столице ежемесячно составляет 20 млн руб.

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Комментарии

1
  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 34 минуты назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Малыш и Карлсон: "Он улетел, но обещал вернуться" (с)

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