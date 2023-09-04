Банки

Ситибанк перестанет обслуживать свои банкоматы в России

До конца 2023 года банк сворачивает сеть банкоматов, все устройства будут демонтированы.
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Ситибанк предупредил своих клиентов о том, что прекращает обслуживание в банкоматах на территории РФ. Вся сеть банкоматов будет демонтирована до конца 2023 года. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года, — говорится в сообщении.

Большинство операций клиенты могут совершать в мобильной версии банка или в приложении.

В марте 2022 года Ситибанк объявил о постепенном прекращении своей работы в России.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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