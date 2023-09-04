Ситибанк перестанет обслуживать свои банкоматы в России

Ситибанк предупредил своих клиентов о том, что прекращает обслуживание в банкоматах на территории РФ. Вся сеть банкоматов будет демонтирована до конца 2023 года. Об этом сказано на сайте кредитной организации.
Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года, — говорится в сообщении.
Большинство операций клиенты могут совершать в мобильной версии банка или в приложении.
В марте 2022 года Ситибанк объявил о постепенном прекращении своей работы в России.
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