Ситибанк перестанет обслуживать свои банкоматы в России

До конца 2023 года банк сворачивает сеть банкоматов, все устройства будут демонтированы.

Ситибанк предупредил своих клиентов о том, что прекращает обслуживание в банкоматах на территории РФ. Вся сеть банкоматов будет демонтирована до конца 2023 года. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года, — говорится в сообщении.

Большинство операций клиенты могут совершать в мобильной версии банка или в приложении.

В марте 2022 года Ситибанк объявил о постепенном прекращении своей работы в России.