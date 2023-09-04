Правительство предоставит льготные кредиты на строительство дорог

Компании, которые занимаются строительством и реконструкцией дорог смогут получить льготные кредиты по ставке до 3%. Об этом сказано на сайте кабмина.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое поможет обеспечить финансирование важных проектов и поддержать, компании из сферы дорожного хозяйства.
Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп, и обеспечат финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, — сказал Михаил Мишустин.
Льготные кредиты будут выдаваться на досрочное исполнение государственных и муниципальных контрактов, которые связаны со строительством дорог федерального и местного значения.
Средства в первую очередь выделят участникам Пятилетнего плана дорожной деятельности, Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, а также нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
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