Правительство предоставит льготные кредиты на строительство дорог

Льготное финансирование по ставке до 3% получат компании, которые смогут досрочно исполнить государственные контракты по строительству и реконструкции дорог.

Компании, которые занимаются строительством и реконструкцией дорог смогут получить льготные кредиты по ставке до 3%. Об этом сказано на сайте кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое поможет обеспечить финансирование важных проектов и поддержать, компании из сферы дорожного хозяйства.

Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп, и обеспечат финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, — сказал Михаил Мишустин.

Льготные кредиты будут выдаваться на досрочное исполнение государственных и муниципальных контрактов, которые связаны со строительством дорог федерального и местного значения.

Средства в первую очередь выделят участникам Пятилетнего плана дорожной деятельности, Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, а также нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».