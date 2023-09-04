🎓Вебинар: Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок. Уже сегодня в 11:00 мск!

Электронный документооборот в грузоперевозках: готовимся к будущему вместе.

Электронный документооборот в сфере грузоперевозок для многих отраслей станет обязательным уже в 2024 году.

Как это все работает? Как подготовиться? Какие нюансы учесть участникам грузоперевозок, и отдельно — предпринимателю, бухгалтеру, водителю? Расскажет Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД».

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На вебинаре узнаете:

как пользоваться функционалом сервиса ЭПД (проведем live-демонстрацию интерфейса и особенностей работы)

как перейти на электронный обмен путевыми листами и ускорить процессы (покажем, как работает)

каковы особенности дистанционных медосмотров водителей: телемедицина как неотделимая часть электронных путевых листов

Вебинар будет особенно полезен компаниям, у которых есть собственный автопарк (коммерческий, служебный или общественный транспорт).

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!