Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок. Уже сегодня в 11:00 мск!

Электронный документооборот в грузоперевозках: готовимся к будущему вместе.
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Электронный документооборот в сфере грузоперевозок для многих отраслей станет обязательным уже в 2024 году.

Как это все работает? Как подготовиться? Какие нюансы учесть участникам грузоперевозок, и отдельно — предпринимателю, бухгалтеру, водителю? Расскажет Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД».

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На вебинаре узнаете:

  • как пользоваться функционалом сервиса ЭПД (проведем live-демонстрацию интерфейса и особенностей работы)

  • как перейти на электронный обмен путевыми листами и ускорить процессы (покажем, как работает)

  • каковы особенности дистанционных медосмотров водителей: телемедицина как неотделимая часть электронных путевых листов

Вебинар будет особенно полезен компаниям, у которых есть собственный автопарк (коммерческий, служебный или общественный транспорт).

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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