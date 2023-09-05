🎓Вебинар: Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться. 15 сентября в 11:00 мск!

Любой малый и средний бизнес регулярно сталкивается с претензиями налоговых органов. Эти истории редко попадают на страницы деловых изданий, но за каждой из них стоит драма конкретного человека и его бизнеса.
На вебинареДмитрий Анищенко, налоговый адвокат, преподаватель МГУ им. Ломоносова, разберет основные налоговые риски, с которыми сталкиваются предприятия МСП, и, самое главное — как их успешно избегать.
Успейте записаться со скидкой, всего за 399 рублей!
Узнаете:
Как убедить инспекцию, если вас обвиняют в дроблении бизнеса.
Риски при найме работников по ГПХ.
Как малому бизнесу работать с проблемными контрагентами.
Риски при применении специальных налоговых режимов — и многое другое.
Ждем Вас на вебинаре 15 сентября в 11:00 мск!
Комментарии