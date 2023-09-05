В российской «дочке» Google выявили признаки преднамеренного банкротства

Управляющий выявил действия или бездействия руководства компании, которые привели к ухудшению финансовых коэффициентов, утрате платежеспособности и блокировке банковских счетов.
Например, что были начислены дивиденды в размере более 32% от валюты баланса. Это повлекло существенное ухудшение двух и более коэффициентов платежеспособности, пишет «Коммерсантъ»
«Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства»,— говорится в уведомлении.
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