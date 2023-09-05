Банкротство

В российской «дочке» Google выявили признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что в дочерней структуре американской корпорации есть признаки преднамеренного банкротства.
33

Управляющий выявил действия или бездействия руководства компании, которые привели к ухудшению финансовых коэффициентов, утрате платежеспособности и блокировке банковских счетов.

Например, что были начислены дивиденды в размере более 32% от валюты баланса. Это повлекло существенное ухудшение двух и более коэффициентов платежеспособности, пишет «Коммерсантъ»

«Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства»,— говорится в уведомлении.


Все изменения в Налоговом кодексе и отчетности в 2023–2024 году мы разберем на «Клерк.Конференции», которую собираем 12 сентября.

Записывайтесь заранее, пока действуют скидки на раннее бронирование.


Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    938
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Индивидуальный предприниматель

    Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция

    Закрытие индивидуального предпринимательства (ИП) в Сербии — это процедура, которая может потребовать определенного времени и усилий, но она вполне выполнима, если осуществлять ее пошагово. В данной статье мы рассмотрим основные этапы закрытия ИП в Сербии.

    Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция
    6
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело»

    3 октября стартует второй сезон образовательного онлайн-проекта Минэкономразвития, Деловой среды и VK на базе программы развития «Другое Дело» для начинающих предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело».

    Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело»
    10
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Депутаты предложили закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%

    Законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций будет внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом сообщил Сергей Миронов. Вместо МФО банки с госучастием будут выдавать социальные займы под минимальный процент.

    Депутаты предложили закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%
    12
    138
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    На ТВ и ипотеку. Экс-главбуха Ярославского АТП осудили за присвоение 14,5 млн рублей

    Бывший главный бухгалтер «Ярославского АТП» Елена Касаткина присвоила 14,5 миллиона рублей. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере нанесенного материального ущерба.

    На ТВ и ипотеку. Экс-главбуха Ярославского АТП осудили за присвоение 14,5 млн рублей
    6
    138
    Логотип Такском
    Такском
    Подотчет, командировки

    В каких случаях в 2023 году командировочные расходы облагаются НДФЛ и страховыми взносами

    При направлении работника в служебную командировку работодатель обязан компенсировать ему все затраты, связанные с поездкой. Однако в ряде случаев командировочные расходы признают доходом сотрудника, с которого работодатель должен начислить НДФЛ и страховые взносы.

    В каких случаях в 2023 году командировочные расходы облагаются НДФЛ и страховыми взносами
    244
    Логотип HOHORO
    HOHORO
    Личные финансы

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 

    Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать. 

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 
    73
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Про гормон мужественности: тестостерон. Бухгалтеры-мужчины, не работайте по ночам!

    Тестостерон — основной мужской половой гормон, который отвечает за половое созревание и нормальную половую функцию у мужчин. Подробней про него расскажет уролог, андролог DocMed Сергей Артеменко.

    Про гормон мужественности: тестостерон. Бухгалтеры-мужчины, не работайте по ночам!
    66
    Читать еще