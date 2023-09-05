В российской «дочке» Google выявили признаки преднамеренного банкротства

Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году

Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать.