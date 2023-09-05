Дебиторская задолженность

Долги по авансам из федерального бюджета достигли 14 трлн рублей

Основная часть этой суммы -- авансы по госконтрактам.
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В первом полугодии 2023 года суммарная дебиторская задолженность федеральных органов власти перед бюджетом превысила 19 трлн руб. Большая часть этой суммы приходится на авансы по госконтрактам. При этом просрочка по авансам сократилась, сообщает РБК.

В январе—июне 2023 года суммарный объем дебиторской задолженности (то есть деньги, которые должны прийти в бюджет, или результат, который должен поступить в обмен на потраченные госденьги) увеличился на 41%, или почти на 5,7 трлн руб. Это следует из материалов Минфина по исполнению федерального бюджета на 1 июля 2023 года. В результате совокупный размер таких обязательств перед казной достиг 19,4 трлн руб.

Увеличение объемов дебиторской задолженности по расходам связано с общим ростом трат федерального бюджета, в том числе: субсидированию юридических лиц, межбюджетным трансфертам регионам и государственным закупкам, включая в том числе капитальные вложения.

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