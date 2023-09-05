Система биометрической оплаты проезда в метро будет называться «Взгляд»

Сервис бесконтактной оплаты проезда по биометрии переименуют. Вместо Face Pay он будет называться «Оплата взглядом».

Московский метрополитен подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Взгляд» для системы оплаты проезда по биометрии. Об этом пишет «Коммерсант».

С октября 2021 года пассажиры могут оплачивать поездки в метро с помощью системы распознавания лиц. Раньше она называлась Face Pay, в 2023 году – «Оплата по биометрии», теперь сервис переименуют в «Оплату взглядом».

Заявка в Роспатент предполагает, что новый товарный знак будет покрывать оборудование и системы распознавания лиц, услуги по биометрической идентификации, переводу денег, оплату проезда, а также хранение данных или документов в электронных устройствах.

Товарный знак «Взгляд» уже есть в Роспатенте, но услуги, которые оказывают владельцы брендов, не связаны с биометрической идентификацией.

Совпадение по классам может осложнить регистрацию знака: нужно получать письменные согласия от других правообладателей.

По данным Московского метро, метод оплаты «по лицу» используют более 320 тыс. человек.