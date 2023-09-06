До 25 октября организации должны сдать уведомления на имущественные налоги с кодом 34/03

Организации – плательщики налога на имущество, транспортного и земельного налогов обязаны ежеквартально сдавать уведомления по ЕНП.

Уведомление по имущественным налогам (форма КНД 1110355) за 9 месяцев (3 квартал) нужно будет сдать не позднее 25 октября 2023 года, а уплатить авансовый платеж до 30 октября (так как 28 октября – это выходной день).

Следующее уведомление (за год) необходимо будет направить до 26 февраля 2024 года (так как 25 февраля – выходной день).

При сдаче уведомления за 3 квартал 2023 года в поле «Отчетный налоговый период (код)/Номер месяца (квартал)» документа указывается код «34» и номер квартала – «03», за 4 квартал 2023 года - код «34» и номер квартала «4».

При этом можно оформить одно уведомление на несколько периодов, поясняет УФНС по Краснодарскому краю.

Если бухгалтер знает, что у сумма исчисленного налога не изменится в течение года, то можно подать уведомление один раз сразу за год по всем срокам уплаты.