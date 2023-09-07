Как отправить сотрудников учиться охране труда

Работодатель может проводить обучения работников по охране труда у себя в организации или в сторонней организации, оказывающей такие услуги. Форму, порядок и учет работников, которых надо обучить охране труда, устанавливает работодатель.

При этом работодатель вправе локальным актом утвердить форму документа о направлении работника на прохождение обучения по ОТ.

Минтруд в письме от 29.05.2023 № 15-2/В-5611 также затронул вопрос заполнения табеля на сотрудников, которых отправили на обучение.

Унифицированная форма табеля (Т-12, Т-13) не является обязательной. Работодатель вправе самостоятельно установить код для отражения в табеле периода прохождения обучения по охране труда.

Правила обучения по ОТ утверждены постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.