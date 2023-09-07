Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

РСВ

👨‍🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск

2023 год стал революционным не только в связи с введением ЕНП, но и в связи с объединением фондов и созданием СФР. Узнайте от известного лектора из Минфина, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев.
10

Систему страховых взносов полностью изменили. Ввели понятие единого тарифа и единой предельной базы. Изменились формы отчетов, поменялись сроки уплаты и предоставления отчетности. И еще очень важно разобраться в новых контрольных соотношениях, по которым будут сверять РСВ с другими отчетами.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 69%, всего за 599 рублей!

Купить вебинар

Начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина Любовь Котова подробно разберет:

  1. Единый объект для обложения взносами.

  2. Суммы, не подлежащие обложению.

  3. Льготные категории плательщиков.

  4. Подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года.

  5. Персонифицированные сведения.

Ждем вас на вебинаре 12 сентября в 10:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Кадры

    Договоры ГПХ с работниками: как не попасть на проверки и штрафы

    Законодательство не мешает работникам, устроенным по трудовому договору, оказывать услуги тому же работодателю по договору ГПХ. Но тут велики риски, что такой договор проверяющие могут признать трудовым с немаленькими штрафами. Как минимизировать эти риски?

    Договоры ГПХ с работниками: как не попасть на проверки и штрафы
    129
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Ликвидация бизнеса

    Как закрыть компанию (ООО/d.o.o/доо) в Сербии?

    Владение и управление компанией — сложная задача, и в определенных обстоятельствах предприниматели могут решить закрыть свою фирму. Если у вас есть ООО (d.o.o) в Сербии и вы рассматриваете вариант его ликвидации, вам придется следовать определенным шагам и процедурам в соответствии с законодательством Сербии.

    Как закрыть компанию (ООО/d.o.o/доо) в Сербии?
    10
    Логотип nlukina
    nlukina
    Имущественный вычет

    Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупке квартиры

    Минстрой оценит, нужно ли сохранять в стране налоговые вычеты на покупку жилья. Ведомство уже утвердило методику оценки эффективности налоговых вычетов. На ее основе власти будут делать выводы, нужна ли в дальнейшем эта налоговая льгота или же адресные субсидии нуждающимся более эффективны. А еще в статье инструкция, как получить вычет сейчас.

    Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупке квартиры
    5
    175
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Ведение бизнеса

    ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса

    Ежегодные исследования рынка операторов ОФД показывают, что такие организации уже давно выбирают не столько по надежности передачи чеков регулятору, сколько по наличию и качеству дополнительных услуг. Рассмотрим, какие из них наиболее полезны для руководителя и бухгалтера, помогают ускорить работу, избежать ошибок и решить другие вопросы.

    ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса
    368
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина

    «Клерк» теперь изучают в ВУЗе

    Думаете, программа высшего образования включает только философию, история и профильные дисциплины? А вот и нет! На бухспециальностях теперь ведут лекции о «Клерке»! Представляете? Нас изучают в ВУЗе! Но теперь обо всем поподробнее.

    «Клерк» теперь изучают в ВУЗе
    21
    151
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    НДФЛ

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране

    В июле этого года были внесены существенные поправки в НК в части НДФЛ. Изменения касаются порядка налогообложения зарплат работников и вознаграждения физлиц по ГПХ, проживающих за пределами РФ. Поэтому компаниям, работающим с ними, следует изучить поправки подробнее.

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране
    143
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Налоговые проверки

    Как ФНС проверяет сотрудничество компании по договорам ГПХ в 2023 году

    Переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые — основной риск сотрудничества с исполнителями. Проверка отношений, сложившихся между бизнесом и исполнителями на НПД, происходит в несколько этапов. Разберем каждый этап в статье и расскажем, как избежать переквалификации. 

    Как ФНС проверяет сотрудничество компании по договорам ГПХ в 2023 году
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    1,2 тыс.
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики

    Жизнь современного человека буквально «завязана» на постоянном обучении. Мы учимся как простым «жизненным» вещам, так и получаем профессиональные навыки. Неважно, для чего. Для саморазвития, для более высокой зарплаты или «для галочки». Важный момент в этом вопросе-это эффективность обучения. Как ее повысить и не выгореть?

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики
    29
    Читать еще
    Мнения