Новые требования в ФСБУ по учетной политике госорганизаций

Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минфин предлагает включить в ФСБУ два приложения:
основные требования по организации инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
основные требования к графику документооборота и (или) порядку взаимодействия структурных подразделений субъектов централизованной бухгалтерии и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета.
Предполагается, что обновленный стандарт начнут применять с 1 января 2024 года.
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