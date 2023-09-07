Новые требования в ФСБУ по учетной политике госорганизаций

Минфин планирует расширить ФСБУ для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предлагает включить в ФСБУ два приложения:

основные требования по организации инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности;

основные требования к графику документооборота и (или) порядку взаимодействия структурных подразделений субъектов централизованной бухгалтерии и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета.

Предполагается, что обновленный стандарт начнут применять с 1 января 2024 года.

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