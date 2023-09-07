ИП жалуются на проблемы с отправкой документов в ФНС через личный кабинет

Жалобы на такую проблему идут в Telegram-чате ФНС.
Из службы поддержки приходит сообщение о технических проблемах с предложением, в случае острой необходимости, сдать документы на бумаге или по ТКС.
А вы не сталкивались с подобной проблемой?
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
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