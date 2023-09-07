ИП жалуются на проблемы с отправкой документов в ФНС через личный кабинет

ИП отправил заявление на отмену зачета через личный кабинет на сайте ФНС, но оно числится со статусом «документ поставлен в очередь на отправку».

Жалобы на такую проблему идут в Telegram-чате ФНС.

Из службы поддержки приходит сообщение о технических проблемах с предложением, в случае острой необходимости, сдать документы на бумаге или по ТКС.

А вы не сталкивались с подобной проблемой?