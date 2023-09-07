Инвесторы просят пересмотреть кредитный рейтинг «М.видео»

У компании в 2,5 раза вырос чистый убыток, но рейтинговое агентство по-прежнему считает «М.видео» компанией с высоким уровнем надежности. Инвесторы рискуют потерять деньги, основываясь на завышенных рейтингах.

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) попросила рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку ритейлера «М.видео». Об этом пишут «Ведомости».

Из-за того, что компания «М.видео» начала перестраивать процессы закупки и доставки товаров, выручка ритейлера в 2022 году снизилась на 15,5%, до 402,5 млрд рублей.

Чистый убыток вырос в 2,5 раза и составил 10,3 млрд рублей.

В марте 2023 года АКРА понизило рейтинг компании с А+ до А с надеждой на то, что показатели долговой нагрузки «М.видео» уменьшатся.

Однако инвесторы начали сомневаться в эмитенте и просят пересмотреть рейтинг компании.

Сейчас у «М.видео» в обращении находятся четыре выпуска облигаций от 5 до 10 млрд рублей со ставкой купона от 8,1 до 13,05% годовых.

Два выпуска должны быть погашены в 2024 году, а остальные в 2025-2026 годах.

По мнению председателя АВО Алексея Афонина, инвесторы несут значительные денежные потери, поскольку принимают решения на основании завышенных рейтингов.

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