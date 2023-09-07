Сбербанк запустил переводы в Иран

Сбербанк запустил денежные переводы для россиян в Иран в адрес физических и юридических лиц.

В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами — турпоток в Иран в первом квартале вырос втрое. Однако эксперты считают, что гораздо более полезным он может оказаться для операций юридических лиц — как крупных корпораций, так и мелкооптовых торговцев, пишет «Коммерсантъ».

В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц, — сообщили в банке.

Переводы отправляются в рублях в «Пасаргад банк». Комиссия стандартная для международных переводов – 1% от суммы. Лимит по одной транcакции и в сутки установлен в 1 млн руб.