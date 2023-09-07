Сбербанк запустил переводы в Иран

В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами — турпоток в Иран в первом квартале вырос втрое. Однако эксперты считают, что гораздо более полезным он может оказаться для операций юридических лиц — как крупных корпораций, так и мелкооптовых торговцев, пишет «Коммерсантъ».
В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц, — сообщили в банке.
Переводы отправляются в рублях в «Пасаргад банк». Комиссия стандартная для международных переводов – 1% от суммы. Лимит по одной транcакции и в сутки установлен в 1 млн руб.
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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
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