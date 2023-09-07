После общения с налоговиками у дагестанских АЗС резко выросла выручка и налоги

За 7 месяцев этого года уплаченная сумма налогов и страховых взносов от всех дагестанских АЗС составила 244,3 млн рублей, что на 52,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев 2023 года на автозаправках в регионе пробито более 2,7 млн кассовых чеков на сумму более 3,3 млрд рублей – увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило более 60%.

Такую статистику приводит региональное УФНС.

В регионе идет активная работа по легализации деятельности в сфере АЗС, в результате которой только за июнь – июль 183 налогоплательщика уточнили свои налоговые обязательства на сумму 29,6 млн рублей и дополнительно заключено 147 трудовых договоров.

Всего в республике функционируют 669 АЗС и АГЗС, которыми владеют 482 налогоплательщика. Официально трудятся на этих объектах 1 534 работника.