После общения с налоговиками у дагестанских АЗС резко выросла выручка и налоги

За 7 месяцев 2023 года на автозаправках в регионе пробито более 2,7 млн кассовых чеков на сумму более 3,3 млрд рублей – увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило более 60%.
Такую статистику приводит региональное УФНС.
В регионе идет активная работа по легализации деятельности в сфере АЗС, в результате которой только за июнь – июль 183 налогоплательщика уточнили свои налоговые обязательства на сумму 29,6 млн рублей и дополнительно заключено 147 трудовых договоров.
Всего в республике функционируют 669 АЗС и АГЗС, которыми владеют 482 налогоплательщика. Официально трудятся на этих объектах 1 534 работника.
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