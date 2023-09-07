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Бухгалтеры

Кубанский государственный университет добавил в свою программу лекции о «Клерке»

Бухгалтеры и редакция в Трибуне обсуждают новость, что высшее образование дополнили лекциями о «Клерке».
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КубГУ добавил свою в программу обучения лекцию о нашем любимом «Клерке». Послушать лекцию смогут учащиеся по направлению «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Именно у них есть в программе предмет «Профессиональные компьютерные программы», где будут рассказывать о нашем портале.

Как мы узнали об этом? Да просто Елене Ярушкиной позвонили из университета и пригласили рассказать про наш сайт студентам. Так что она вспомнит свое преподавательское прошлое и пойдет на пару как доцент⏰

В Трибуне пользователи и редакция активно обсуждают это событие. Подключайтесь!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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