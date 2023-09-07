🎓Вебинар: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили. Уже сегодня в 12:00 мск

Все организации независимо от форм собственности обязаны вести воинский учет. При этом в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения и требования к работодателям ужесточились. На вебинаре разберем как теперь над вести воинский учет и какие штрафы будут при несоблюдении этих правил.
Успейте приобрести вебинар со скидкой 48%, всего за 999 рублей!
Спикер вебинара Инна Косых — владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
На вебинаре расскажем:
Нормативное регулирование воинского учета.
Как зарегистрироваться в военкомате.
Кто может не регистрироваться в военкомате.
А если сотрудники только женщины?
Как вести воинский учет.
Как упростить работу с воинским учетом.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 12:00 мск!
Комментарии