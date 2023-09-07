🎓Вебинар: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили. Уже сегодня в 12:00 мск

С августа 2023 года для работодателей изменили правила воинского учета военнообязанных работников, а также установили новые штрафы за их нарушения.

Все организации независимо от форм собственности обязаны вести воинский учет. При этом в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения и требования к работодателям ужесточились. На вебинаре разберем как теперь над вести воинский учет и какие штрафы будут при несоблюдении этих правил.

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Спикер вебинара Инна Косых — владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

На вебинаре расскажем:

Нормативное регулирование воинского учета.

Как зарегистрироваться в военкомате.

Кто может не регистрироваться в военкомате.

А если сотрудники только женщины?

Как вести воинский учет.

Как упростить работу с воинским учетом.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 12:00 мск!