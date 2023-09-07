Банки просят отложить переход на отечественный софт. Для них еще не написали нужных программ

Разработчики ПО не успеют до 1 января 2025 года адаптировать софт для банковских систем. Поэтому кредитные организации попросили ЦБ передвинуть свой запрет на использование иностранного ПО в финансовой сфере на 2027 год.

К 2025 году российские банки не смогут перейти с иностранного софта на отечественный. Поэтому они попросили Центробанк перенести это требование на 2027 год.

Ряд крупных банков (РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Дом.РФ») просит отложить требования ЦБ по переходу на российских софт с 2025 года на 2027 год. Об этом пишет «Коммерсант».

Производители отечественного программного обеспечения (ПО) не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) с системами управления базами данных (СУБД).

Согласно требованию Центробанка, финансовые организации должны перейти на российский софт с 1 января 2025 года и прекратить использовать иностранное ПО.

Сейчас в отрасли работают с американской СУБД Oracle.