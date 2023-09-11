Производитель алюминиевых банок повысит цены на упаковку для напитков

С 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков «Арнест Упаковочные Решения» повысит цены на свою продукцию. Об этом пишет «Коммерсант».
Компания «Арнест» в сентябре 2022 года выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. В 2021 году доля этих предприятий на рынке алюминиевых банок составляла 70%.
Производитель упаковки рассказал, что повышение цен – это вынужденная мера. Компании нужно локализовать IT-инфраструктуру, чтобы заводы смогли перейти на автономную работу. Кроме того, дополнительных затрат требует строительство завода в Ульяновске, который будет поставлять больше 1,5 млрд банок в год.
Источник издания сказал, что из-за высокой доли на рынке «Арнест» может повышать цены от 10%.
Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков объяснил, что из-за маркировки и нового акциза на напитки с сахаром производители газировки будут и так терять много денег, а значит, что удорожание упаковки может привести к снижению спроса.
Сейчас на алюминиевую упаковку приходится около 15-17% себестоимости.
Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин считает, что любое повышение цен на массовое пиво приведет к снижению потребительского спроса.
Минсельхоз сообщил, что рост цен на банки негативно скажется на производителях напитков, у которых вырастут издержки и по другим статьям расходов.
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