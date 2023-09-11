Цифровые рубли нельзя переводить по СБП

Цифровые рубли и система быстрых платежей — это разные системы, поэтому новую валюту нельзя перевести по СБП, для этого Центробанк сделает отдельный инструмент.

Система быстрых платежей не будет применяться для переводов цифровых рублей. Об этом рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью телеканалу «РБК».

СБП и цифровые рубли — это две разные истории. СБП — это переводы по счетам, открытым в банках, а цифровой рубль — это новая третья форма денег и для переводов цифровых рублей открываются, хоть их и назвали счетами, но, по сути, это кошельки, открытые на счетах Центрального банка, к которым можно получать доступ через банки, такая двухступенчатая система была внедрена и это другая система, — сказал Владимир Комлев.

Сейчас по СБП проходит больше 80% банковских переводов и свыше 10% электронных платежей.