Цифровые рубли нельзя переводить по СБП

Система быстрых платежей не будет применяться для переводов цифровых рублей. Об этом рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью телеканалу «РБК».
СБП и цифровые рубли — это две разные истории. СБП — это переводы по счетам, открытым в банках, а цифровой рубль — это новая третья форма денег и для переводов цифровых рублей открываются, хоть их и назвали счетами, но, по сути, это кошельки, открытые на счетах Центрального банка, к которым можно получать доступ через банки, такая двухступенчатая система была внедрена и это другая система, — сказал Владимир Комлев.
Сейчас по СБП проходит больше 80% банковских переводов и свыше 10% электронных платежей.
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