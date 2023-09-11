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Цифровой рубль

Цифровые рубли нельзя переводить по СБП

Цифровые рубли и система быстрых платежей — это разные системы, поэтому новую валюту нельзя перевести по СБП, для этого Центробанк сделает отдельный инструмент.
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Система быстрых платежей не будет применяться для переводов цифровых рублей. Об этом рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью телеканалу «РБК».

СБП и цифровые рубли — это две разные истории. СБП — это переводы по счетам, открытым в банках, а цифровой рубль — это новая третья форма денег и для переводов цифровых рублей открываются, хоть их и назвали счетами, но, по сути, это кошельки, открытые на счетах Центрального банка, к которым можно получать доступ через банки, такая двухступенчатая система была внедрена и это другая система, — сказал Владимир Комлев.

Сейчас по СБП проходит больше 80% банковских переводов и свыше 10% электронных платежей.

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