На соцвыплаты работникам за детский сад надо начислять взносы на травматизм

Взносами облагаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу работников в рамках трудовых отношений и договоров ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг (если в договоре есть такое условие о страховании от травматизма).
При этом в статье 20.2 Закона № 125-ФЗ есть закрытый перечень необлагаемых выплат.
В этом перечне нет компенсации за детский сад, поэтому такая выплата облагается страховыми взносами на травматизм.
Такой вывод делает СФР в письме от 11.08.2023 № 35-02/89301л.
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Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
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