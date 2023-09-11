На соцвыплаты работникам за детский сад надо начислять взносы на травматизм

Работникам ежемесячно выплачивают компенсацию в размере 60% от суммы родительской платы за содержание детей в детских садах. Компания считает, что такая компенсация не облагается взносами на травматизм. Но СФР другого мнения.

Взносами облагаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу работников в рамках трудовых отношений и договоров ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг (если в договоре есть такое условие о страховании от травматизма).

При этом в статье 20.2 Закона № 125-ФЗ есть закрытый перечень необлагаемых выплат.

В этом перечне нет компенсации за детский сад, поэтому такая выплата облагается страховыми взносами на травматизм.

Такой вывод делает СФР в письме от 11.08.2023 № 35-02/89301л.