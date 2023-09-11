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Обучение для бухгалтеров

💥В Краснодаре началась бухгалтерская Клерк.Конференция. Подключайтесь к онлайн-трансляции!

Сегодня, 12 сентября, начала работу первая конференция «Клерка» для бухгалтеров. Целый день посетителей ждет обучение и практики у топовых экспертов бухучета и налогообложения. Подключайтесь к онлайн-трансляции!
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Конференция началась ровно в 9:00 со знакомства, кофе и с теплых, дружеских слов приветствия организаторов мероприятия.

Сегодня эксперты разберут для участников самые горячие темы 2023 года — работа с ЕНС, изменения в бухучете, ФСБУ и июльские поправки в НК, сдача отчетности за 9 месяцев, проверки и воинский учет.

Цель конференции — разобраться с главными вопросами налогообложения и совместить практику с приятным отдыхом.

Подробную программу Конференции можно посмотреть здесь.

Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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