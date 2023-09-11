💥В Краснодаре началась бухгалтерская Клерк.Конференция. Подключайтесь к онлайн-трансляции!

Конференция началась ровно в 9:00 со знакомства, кофе и с теплых, дружеских слов приветствия организаторов мероприятия.
Сегодня эксперты разберут для участников самые горячие темы 2023 года — работа с ЕНС, изменения в бухучете, ФСБУ и июльские поправки в НК, сдача отчетности за 9 месяцев, проверки и воинский учет.
Цель конференции — разобраться с главными вопросами налогообложения и совместить практику с приятным отдыхом.
Подробную программу Конференции можно посмотреть здесь.
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