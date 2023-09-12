Как компании компенсировать работнику расходы на бракосочетание. Разъяснения Роструда

Эксперты Роструда разъяснили, какие компенсации должны быть выплачены работнику, в связи с бракосочетанием.

Эксперты Роструда на своем сайте разъяснили, какие компенсации должны быть выплачены работнику, в связи с бракосочетанием.

В ведомстве отметили, что законодательством не установлены компенсации работнику в связи с его бракосочетанием. Поэтому решение вопроса о выделении денег на свадебные расходы остается на усмотрение руководства компании.

Так как выплата работнику на свадьбу не является составной частью зарплаты и не носит характер обязательной, то в силу ст. 8 и 40 ТК она должна быть закреплена во внутренних правовых актах предприятия. Например, в коллективном договоре.