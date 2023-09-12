🙈 ФНС отказывается уменьшать ПСН на неоплаченные фиксированные взносы

ИП отправляют уведомления на уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы, но получают отказ. Причина – взносы не уплачены.
Такие жалобы, в частности, идут в Telegram-чате ФНС.
Таким образом, поправки в НК РФ про уменьшение налогов на взносы внесли, а программа налоговиков оказалась не готова к этим нововведениям.
Коллеги советуют через сайт ФНС отправить жалобу о неприменении местными налоговиками письма ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, в котором даны разъяснения о новых правилах уменьшения налогов на взносы ИП.
А вы не сталкивались с отказом в уменьшении ПСН на неуплаченные взносы?
Комментарии3
Артем
а мы не рассказываем клиентам о том, что можно уменьшить на неоплаченные взносы. Пусть оплачивают, проблем меньше будет.
Ирина ВладимировнаГлавный бухгалтер
Я тоже сначала оплатила взносы на ЕНС, потом зачла их на взносы, потом заявление на уменьшение патента написала. И вот, через 10 дней, патента к уплате нет в личном кабинете ИП
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Веселье под названием ЕНС и ЕНП продолжается...