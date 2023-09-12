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Фиксированные взносы ИП

🙈 ФНС отказывается уменьшать ПСН на неоплаченные фиксированные взносы

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, их не обязательно платить. Факт уплаты теперь не имеет значения. Но программа ФНС считает иначе.
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ИП отправляют уведомления на уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы, но получают отказ. Причина – взносы не уплачены.

Такие жалобы, в частности, идут в Telegram-чате ФНС.

Таким образом, поправки в НК РФ про уменьшение налогов на взносы внесли, а программа налоговиков оказалась не готова к этим нововведениям.

Коллеги советуют через сайт ФНС отправить жалобу о неприменении местными налоговиками письма ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, в котором даны разъяснения о новых правилах уменьшения налогов на взносы ИП.

А вы не сталкивались с отказом в уменьшении ПСН на неуплаченные взносы?

Комментарии

3
  • Логотип Artem_P
    Artem_P 34 минуты назад

    Артем

    а мы не рассказываем клиентам о том, что можно уменьшить на неоплаченные взносы. Пусть оплачивают, проблем меньше будет.

  • Логотип kiv4728
    kiv4728 26 минут назад

    Ирина ВладимировнаГлавный бухгалтер

    Я тоже сначала оплатила взносы на ЕНС, потом зачла их на взносы, потом заявление на уменьшение патента написала. И вот, через 10 дней, патента к уплате нет в личном кабинете ИП

  • Логотип hub
    hub 1 минуту назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Веселье под названием ЕНС и ЕНП продолжается...

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