🙈 ФНС отказывается уменьшать ПСН на неоплаченные фиксированные взносы

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, их не обязательно платить. Факт уплаты теперь не имеет значения. Но программа ФНС считает иначе.

ИП отправляют уведомления на уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы, но получают отказ. Причина – взносы не уплачены.

Такие жалобы, в частности, идут в Telegram-чате ФНС.

Таким образом, поправки в НК РФ про уменьшение налогов на взносы внесли, а программа налоговиков оказалась не готова к этим нововведениям.

Коллеги советуют через сайт ФНС отправить жалобу о неприменении местными налоговиками письма ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, в котором даны разъяснения о новых правилах уменьшения налогов на взносы ИП.

А вы не сталкивались с отказом в уменьшении ПСН на неуплаченные взносы?